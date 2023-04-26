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Украина не собирается идти на «территориальные компромиссы», чтобы достичь мира, заявил президент страны Владимир Зеленский после телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе киевского режима, китайский лидер заявил, что намерен всеми возможными силами добиваться перехода противостояния на дипломатический уровень. По его словам, остановить конфликт можно только одним способом – путем переговоров. Однако Зеленский продолжал твердить, что пока Украина не вернется к границам 1991 года, ни о каком дипломатическом урегулировании не может быть и речи.

Аудитория китайского издания South China Morning Post считает, что из переговоров между Си Цзиньпином и Зеленским ничего другого получится и не могло. Читатели уверены, что лидер КНР допустил ошибку, согласившись на эту беседу.

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