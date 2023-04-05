Владимир Зеленский, президент Украины, заявил в ходе беседы с Анджеем Дудой, президентом Польши, что в будущем не будет границ между поляками и украинцами, ни политических, ни экономических, ни исторических, ни каких-либо других. Он также подчеркнул важность укрепления отношений между двумя народами.

Польский президент Анджей Дуда ранее вручил Владимиру Зеленскому орден Белого орла за поддержание и укрепление дружественных отношений между Польшей и Украиной и обеспечение безопасности и прав человека.

В рамках своего визита в Варшаву 5 апреля Зеленский также должен встретиться с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и провести множество других двусторонних и многосторонних встреч, в том числе обсудить вопросы относительно обороны своей страны.