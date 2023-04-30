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Издание «Известия» рассказало о Центральном военно-клиническом госпитале, в котором участники специальной военной операции проходили курс реабилитации. Авторы отметили, что 60 процентов пациентов этого учреждения получили жилье от государства и награды за заслуги в СВО.

Минобороны приводит статистику, согласно которой 97 процентов раненых бойцов вновь возвращаются в строй благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи. При этом 22 процента участников СВО получили лишь легкие ранения. Доля пациентов в состоянии средней тяжести достигала почти 50%, а в крайне тяжелом состоянии – около 22-24%.

Военные медики активно используют вертолеты и санитарные самолеты, госпитали оборудованы по последнему слову медицинской техники, что делает военно-полевую медицину России одной из лучших в мире.

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