21 октября в Константиновке были уничтожены 60 боевиков «Грузинского легиона», который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Еще 30 наемников получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается, что для удара по «легиону» использовался оперативно-тактический комплекс «Искандер». Сведения о местонахождении боевиков предоставил наводчик, находившийся в Константиновке. Он сообщил, что грузинские наемники разместились в пятиэтажке на улице Левобережной, что в самом центре города.

Здание располагается в непосредственной близости от похоронного бюро «Вечность», в чем можно увидеть что-то символичное. Ракета комплекса «Искандер» попала точно в цель, украинская ПВО не смогла справиться с ней и уберечь от гибели наемников из Грузии.

Другие боевики «Грузинского легиона» позже опубликовали снимки, которые якобы опровергают информацию об уничтожении их сослуживцев. Однако фотографии вполне могли быть сделаны гораздо раньше, поэтому они ничего не доказывают. Кроме того, ликвидацию подразделения подтвердили и на грузинском ТВ.