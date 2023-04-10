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10 апреля – ИА Discover24.ru. Адвокат, представляющий интересы Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии №175, выступая в Верховном суде Татарстана попросил освободить своего подзащитного от уголовной ответственности.

В качестве главного аргумента в пользу своего предложения по освобождению Галявиева от уголовной ответственности защитник назвал результаты первой экспертизы, согласно которой у подозреваемого было выявлено психическое расстройство, а именно параноидальная шизофрения.

По словам адвоката, исходя из результатов экспертизы, необходимо признать Галявиева невменяемым в момент совершения им своего преступления. По этой причине защита просит заменить уголовное наказание на принудительное психиатрическое лечение.

Напомним, что Ильназ Галявиев ворвался в здание казанской гимназии 11 мая 2021 года и открыл стрельбу по детям и педагогам. В результате действий Галявиева тяжкий вред здоровью получили 143 человека, а семь учеников и два учителя погибло.

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