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“Хаотичная смесь из советской практики, натовской системы и импровизации”. Так охарактеризовал подготовку бойцов ВСУ военный эксперт, британский полковник в отставке Глен Грант. Об этом пишет издание Welt – передаёт РИА “Новости”.

Уточняется, что Грант почти четыре десятка лет находился на службе в британской армии, а с 2010 года исполнял обязанности помощника в делах обороны на территории Украины.

По словам эксперта, ВСУ на протяжении всего украинского кризиса совершали и продолжают совершать ошибки, которые приводят к напрасным потерям среди личного состава. Грант полагает, что украинской армии не хватает понимания современной военной культуры, принцип которой заключается в “важности каждой жизни”.

Британский офицер в отставке указывает также на излишнюю бюрократизацию украинской армии, когда приказы до подчинённых от командования доходят долго, а также на отсутствие чётко выраженных зон ответственности. Из-за этого подразделения ВСУ не всегда действуют слаженно, а порой и вовсе “работают во вред соседу”.

Отдельно Грант упомянул и о неважной работе медицинских армейских служб ВСУ. Ситуация с ними выглядит плачевной: порой не хватает даже элементарных жгутов и бинтов, а подготовка медиков иногда оставляет желать лучшего.

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