Финляндия официально присоединилась к военному блоку НАТО, став в нем 31-й страной-членом, что становится значимым фактором для противостояния альянса с Россией. На этот аспект указывают сообщения большинства СМИ стран Запада. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

После того, как Турция стала последней страной-членом НАТО, которая ратифицировала протокол о членстве Финляндии в этом альянсе, путь Хельсинки на вхождение в НАТО пришел к скорому завершению. «Членство скандинавской страны в НАТО удваивает соседствующую границу России с крупнейшим в мире военным альянсом, что представляет собой серьезное изменение в ландшафте безопасности Европы», – подчеркивает портал Defense News.

Издание также отметило, что вступление Финляндии в НАТО оказалось приурочено к очередному «дню рождения» этой организации – 74-й годовщине подписания в Вашингтоне основополагающего Североатлантического договора о ее создании 4 апреля 1949 года. Членство Финляндии в НАТО стало официальным с момента, когда ее министр иностранных дел передал госсекретарю Энтони Блинкену документы, завершающие процесс вступления – поскольку именно Государственный департамент США является официальным «хранилищем» всех подписанных документов НАТО, касающихся членства.

Финляндия сохраняла нейтральный статус в течение всего периода «холодной войны» между странами НАТО и СССР с его восточноевропейскими союзниками по Варшавскому договору, сохраняя стабильные дружественные связи с Москвой. В наше время этот факт стараются преподносить на Западе уже по-иному: как то, что Финляндия «приняла нейтралитет после поражения от Советов во Второй мировой войне» – пишет агентство Associated Press (AP), а это означает, что такое утверждение будет исправно повторено во множестве других прозападных изданий по всему миру.

AP также добавляет, что официальное присоединение Хельсинки к военному блоку НАТО «является стратегическим и политическим ударом по Путину, который давно осуждал расширение НАТО в сторону России», в том числе как один из главных аргументов в пользу проведения российской специальной военной операции на Украине.

Россия предупредила, что будет вынуждена принять «ответные меры» для устранения того, что она назвала угрозами ее безопасности, создаваемыми членством Финляндии в НАТО. Российские власти также заявляли, что укрепят свои военные силы вблизи Финляндии, если НАТО направит в эту страну какие-либо дополнительные войска или боевую технику.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в штаб-квартире альянса в Брюсселе за несколько часов до церемонии присоединения скандинавской страны, что в Финляндию «не будут направляться войска НАТО, если она не попросит о помощи». «Но Столтенберг отказался исключить возможность проведения там дополнительных военных учений и отметил, что НАТО не допустит, чтобы требования России диктовали решения организации», – указывает Defense News.

Телеканал CNN привел еще одно высказывание Столтенберга относительно вступления в НАТО нового члена: «Это хорошо для Финляндии. Это хорошо для безопасности Северных стран и хорошо для НАТО в целом. Финляндия обладает значительными и высококвалифицированными знаниями в сфере национальной безопасности и многолетним опытом работы бок о бок с союзниками по НАТО».

С учетом огромной протяженности общей границы, которую Финляндия имеет с Россией (а это около 1340 километров), а также крепких и хорошо оснащенных финских вооруженных сил, НАТО получает важное подспорье своему военному потенциалу.

В CNN особо отметили: «Силы обороны Финляндии уже используют многие из тех же систем вооружения, что и другие члены НАТО, в том числе американские истребители F/A-18, основные боевые танки Leopard немецкого производства и гаубицы K9, используемые, в частности, Норвегией и Эстонией».

Хельсинки также подписался на программу закупок американских истребителей-невидимок F-35, которая позволит финским ВВС беспрепятственно взаимодействовать с другими членами НАТО, включая США, Великобританию, Норвегию, Италию, Канаду, Польшу, Данию и Нидерланды.

В ноябрьском отчете базирующегося в Вашингтоне Центра Уилсона перечислены три ключевые области, в которых Финляндия приносит пользу НАТО: резервные силы, доступ к технологиям и артиллерийский арсенал.

«Артиллерийские силы Финляндии являются крупнейшими и лучше всего оснащенными в Западной Европе. Имея около 1500 артиллерийских орудий, в том числе 700 гаубичных орудий, 700 тяжелых минометов и 100 ракетных установок, финская артиллерия обладает большей огневой мощью, чем в настоящее время могут выставить объединенные арсеналы Польши, Германии, Норвегии и Швеции», – указано в отчете.

В этом документе также отмечены «высокие показатели кибербезопасности» Финляндии, и тот важный момент, что в этой стране базируется Nokia, один из трех крупнейших поставщиков инфраструктуры 5G в мире, наряду со шведской Ericsson и китайской Huawei.

«Финляндия – одна из немногих европейских стран, которая сохранила призывную армию», – отмечает Reuters. Согласно данным британского агентства, ежегодно Финляндия обучает около 21 000 новобранцев, которые затем становятся частью ее резерва военного времени, состоящего из 280 000 солдат, из которых около 10 000 в год поочередно призываются на курсы повышения квалификации.

Около 870 000 финнов в возрасте от 17 до 60 лет подлежат призыву в случае необходимости. Контрактный состав Сил обороны Финляндии насчитывает 12 тысяч человек, из них 8 тысяч военнослужащих. Сухопутные войска оснащены примерно 650 танками, около 200 из них – «Леопарды» немецкого производства версий 2А6 и 2А4.