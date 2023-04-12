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Балтийский регион усилиями НАТО постепенно превращается в зону “повышенной военной активности”. Это увеличивает риски столкновения России с Североатлантическим военным блоком. Об этом в интервью “Известиям” заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

В начале апреля завершилась процедура вступления в НАТО Финляндии – она стала 31 членом военного блока. В результате Россия получила более тысячи километров общей границы с альянсом.

Несмотря но возросшие риски военного столкновения, пока в России не видят признаков, что на территории Финляндии НАТО планирует разместить ядерное оружие. В частности, об этом заявляли и в Хельсинки, и в Вашингтоне, напомнил Грушко. В то же время заместитель министра указал, что российские власти продолжают следить за ситуацией.

В скором времени к НАТО должна присоединиться и Швеция. Как и Финляндия, эта страна в прошлом году заявила о намерении отказаться от нейтралитета и стать частью альянса на фоне ситуации на Украине.

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