12 апреля – ИА Discover24.ru. Подразделения ЧВК «Вагнер» передали часть ранее освобожденных населенных пунктов на Бахмутском направлении под контроль армейских частей Минобороны. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Перераспределение зон ответственности было необходимым для концентрации сил «вагнеровцев» в самом Бахмуте, бои за который входят в финальную фазу. Для этого позиции на флангах наступления — к северу и югу от города — были отданы ВС РФ. Армейские части должны обеспечить безопасность наступления сил ЧВК, предотвращая возможные фланговые удары ВСУ.

«Насколько я знаю у подразделений ВС РФ есть все необходимое для того, чтобы организовывать оборону и вести наступательные действия в случае необходимости. Поэтому сегодня Зализнянское, Сакко и Ванцетти, Николаевка и другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовались подразделениями ЧВК «Вагнер» — они находятся в зоне ответственности ВДВ и других подразделений Министерства обороны», — рассказал Пригожин в комментарии военкору Александру Симонову.

В настоящее время «музыканты» выдавили украинские подразделения на западные окраины Бахмута, где противник продолжает попытки зацепиться за жилую застройку. Однако, несмотря не продолжающееся сопротивление, положение ВСУ ухудшается с каждым днем, поскольку штурмовики ЧВК «Вагнер» наступают сразу с трех направлений. Вследствие этого находящийся под перекрестным огнем противник несет значительные потери, теряя последние позиции в Бахмуте.