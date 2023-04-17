Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет на импорт украинской пшеницы, о котором объявил польский министр Вальдемар Буда. Она отметила, что Варшава таким образом продемонстрировала истинные намерения по отношению к Украине.

В ходе своего визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения специальной военной операции границ между двумя странами больше не будет. Захарова отметила, что в этом случае Варшава вообще перестанет считаться с населением соседней страны.

Сейчас Украина для Польши является инструментом для борьбы с Россией, но даже при этом так называемые «союзники» перекрывают импорт зерна, нанося удар по экономике. Это весьма показательное решение, которое демонстрирует, как на самом деле ЕС проявляет заботу о странах, страдающих от отсутствия продовольствия и голода.