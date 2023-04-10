ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

11 апреля – ИА Discover24.ru. До 20 лет лишения свободы грозит 22-летнему молодому человеку за работу на разведку Украины. Задержанный россиянин передавал информацию об объектах, по которым в дальнейшем ВСУ могли нанести удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Запорожской области.

В обязанности агента Главного управления разведки Минобороны Украины входил сбор информации о дислокации российских войск, а также о нахождении гражданских объектов, таких как СМИ, банки и так далее. Сейчас проводится проверка причастности задержанного к недавним обстрелам Мелитополя со стороны ВСУ.

Стражи порядка Запорожской области отмечают, что задержанный, несмотря на свой молодой возраст, уже был судим за нанесение побоев и угрозу убийством. Представитель силового ведомства, которого цитирует ТАСС, добавляет, что спецслужбы Украины при вербовке агентов опираются на подобного рода асоциальных личностей. Кроме того, могут использовать шантаж или угрозы.

Вам может понравиться

РВ: Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались к трассе Т-0504, устраивая адскую ночь для ВСУ

Минувшая ночь стала по-настоящему «адской» для боевиков ВС Украины под Артемовском, так как штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» сумели выйти к трассе Т-0504. Сами украинские военные в социальных сетях и мессенджерах

Бойцы «Вагнера» пересекли железную дорогу и вошли в западную часть Артёмовска

Информация о полном освобождении Артемовска, которая в течение ночи появлялась на различных медиаресурсах, не подтвердилась. Однако точно известно, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили контроль над железнодорожным вокзалом города и

CNN: Украина изменила свои «военные планы» из-за утечки секретных документов

10 апреля – ИА Discover24.ru. В Киеве заявили, что информация об утечке секретных документов Пентагона является фейком, но при этом оперативно бросились изменять военные планы. В CNN не стали уточнять,