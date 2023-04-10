11 апреля – ИА Discover24.ru. До 20 лет лишения свободы грозит 22-летнему молодому человеку за работу на разведку Украины. Задержанный россиянин передавал информацию об объектах, по которым в дальнейшем ВСУ могли нанести удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Запорожской области.

В обязанности агента Главного управления разведки Минобороны Украины входил сбор информации о дислокации российских войск, а также о нахождении гражданских объектов, таких как СМИ, банки и так далее. Сейчас проводится проверка причастности задержанного к недавним обстрелам Мелитополя со стороны ВСУ.

Стражи порядка Запорожской области отмечают, что задержанный, несмотря на свой молодой возраст, уже был судим за нанесение побоев и угрозу убийством. Представитель силового ведомства, которого цитирует ТАСС, добавляет, что спецслужбы Украины при вербовке агентов опираются на подобного рода асоциальных личностей. Кроме того, могут использовать шантаж или угрозы.