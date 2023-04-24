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Путешествие в Индонезию или на Кипр, в Японию, Грецию или другие недружественные страны может обернуться для граждан России неприятными последствиями, сообщает «Турпром» со ссылкой на юристов.

Источники отмечают, что россиян могут просто не впустить в одну из вышеперечисленных стран либо в любой момент депортировать их, если граждане РФ уже въехали на территорию государства.

Кроме того, в недружественных странах россияне не смогут рассчитывать на помощь консульства РФ в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций.

При этом юристы обращают внимание на то, что никаких запретов на туристические поездки нет. Граждане сами могут решать, куда им отправиться на отдых. Но при этом имеет все же смысл взвешивать возможные риски.

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