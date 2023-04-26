Телеведущий Леонид Якубович в интервью Teleprogramma.pro ответил на ряд вопросов о своей работе на шоу «Поле чудес». Якубович рассказал, что уже 32 года ведет эту телепрограмму и никогда не знает о заданиях для участников до своего выхода в эфир.

Он отметил, что задания ему приносят запечатанными в конверте за минуту до того, как начнется игра. Но он может порекомендовать подбор тем при подготовке проекта.

По словам Якубовича, чтобы попасть на шоу, нужно заполнить анкету на сайте Первого канала. Он рассказал, что перед началом съемки он знакомится с участниками и задает им всего лишь один вопрос: о чем они не хотят говорить. При этом никакие сценарии заранее не пишутся.

Телеведущий также опроверг слухи о том, что подарки участников выдаются им командой шоу перед эфиром. По словам Якубовича, игроки на самом деле привозят с собой различные презенты.