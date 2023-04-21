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Маргулан Бекенов подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения спецоперации. О своем решении он рассказал в видеоролике, который опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Ранее в соцсетях появились сообщения о пропаже студента Томского государственного университета. Гражданина Казахстана уже записали в пропавших без вести, но он вышел на связь.

«Скорее всего такой вброс произошел из-за мамы. Она занервничала, беспокоилась и захотела меня отсюда вытащить таким способом. В компанию ЧВК «Вагнер» прибыл я добровольно, к пацанам воевать, внести свой вклад в специальную военную операцию. Чувствую себя здесь замечательно, коллектив отличный. Я нашел себя, мне здесь нравится. Физически и эмоционально я абсолютно в порядке. Меня, еще раз повторю, никто не похищал», – рассказал Бекенов.

ЧВК «Вагнер» ведет масштабную рекламную кампанию для привлечения добровольцев. В разных городах на билбордах и зданиях размещены баннеры с призывом вступить в ряды «вагнеровцев». Также на плакатах указаны контактные данные, по которым все желающие могут обсудить условия работы и узнать требования к новобранцам.

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