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Обороноспособность США за последние годы существенно снизилась. Причины тому – военная поддержка Украины и ЧП, которое произошло на пороховом заводе в Луизиане ещё в 2021 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) – передаёт РИА “Новости”.

Завод в городе Миндене производил особый тип пороха. Он был задействован в создании снарядов для артиллерии, ракет “Томагавк”, патронов и так далее. Два года назад на предприятии произошёл сильный взрыв, который вывел его из строя. В этой связи производство многих боеприпасов теперь зависит от поставок материалов из других стран.

На этом фоне США за время российско-украинского конфликта только увеличивала поставки своего вооружения и боеприпасов Киеву. Из-за этого арсеналы сильно опустели и сейчас не восполняются необходимыми темпами.

WSJ отмечает, что американская оборонная промышленность во многом зависит от таких небольших предприятий, как завод в Луизиане. Но многие из них за последнее время закрылись – власти США делали заказы на нерегулярной основе, и компании, владеющие заводами, несли серьёзные убытки. Всё этот также привело к критическому состоянию американского оборонного сектора.

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