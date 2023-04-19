Производство реактивных систем залпового огня HIMARS для Украины существенно замедлилось из-за недостатка комплектующих. Кроме того, США не могут быстро производить ракеты к этим комплексам по той же причине, пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы ссылаются на представителей компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые заявляют об отсутствии нужного количества двигателей и прочих деталей, необходимых в процессе производства.

Одновременно с этим крупнейшие изготовители оружия США уверяют, что завершат изготовление РСЗО и ракет GMLRS к ним точно в установленные сроки. Но затем просто продлевают свои обязательства, чем подставляют не только Вашингтон, но и Украину, которая ждет вооружение для контрнаступления.