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Согласно The Wall Street Journal, вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, и теперь альянс обдумывает, какую форму поддержки предложить властям Киева.

По этой причине возникает дилемма: предложить ли украинской стороне четкие гарантии безопасности или ограничиться более размытыми обещаниями, не убеждая ее во всем поддерживать.

Как отмечает автор статьи, быстрое вступление Финляндии в НАТО контрастирует с перспективами Украины, которая еще не получила конкретных обещаний о членстве в блоке. Несмотря на то, что НАТО заявляла в 2008 году, что Украина в конечном итоге войдет в состав альянса, они не назвали конкретных сроков. В связи с этим появляется вопрос о том, что предложить Зеленскому, чтобы показать свою поддержку, но не обещать слишком многого.

Основная причина того, что НАТО исключает быстрое действие по членству Украины, заключается в том, что в случае ее принятия, альянс вступит в прямой конфликт с Россией, что может повлечь за собой негативные последствия.

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