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В американском издании The Washington Post появился материал со ссылкой на опубликованные в Сети секретные документы Пентагона, в которых речь идет об активности иностранных государств в космической сфере.

Авторы материала отмечают, что правительство Соединенных Штатов Америки действительно обеспокоено растущей потенциальной угрозой со стороны космической программы России и Китая в сфере безопасности. Согласно данным американской разведки, Вашингтон должен подготовиться к угрозам различных видов со стороны космических программ иностранных государств.

Американские аналитики уверены, что благодаря западным санкциям развитие космической программы в России в течение ближайшего десятилетия удастся сдерживать. Однако руководство КНР смогло разработать систему эффективных мер, позволяющих противодействовать потенциалу США в космической отрасли.

При этом военные аналитики США уверены, что правительство Китая может применить свои передовые космические наработки во время потенциального конфликта в районе острова Тайвань.

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