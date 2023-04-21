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Американское издание The Washington Post продолжает находить новые факты в утекших в Сеть секретных документах Пентагона. На этот раз журналисты рассказали об операции по «ослаблению» ВС РФ, которая планировалась Украиной в Сирии.

Суть ее заключалась в ударах курдских вооруженных формирований по российским войскам, что должно было вынудить Москву перебросить в САР серьезные силы с Украины. Также Киев надеялся, что в Сирию отправятся бойцы ЧВК «Вагнер», которые успешно действуют в Артемовске. Однако операция не состоялась.

По словам журналистов, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский якобы приказал отменить все планы по Сирии. По какой причине это было сделано, не сообщается.

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