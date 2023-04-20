Вынудить российское командование перебросить часть войск с Украины в Сирию. Такие цели мог преследовать Киев, когда разрабатывал планы по скрытым атакам на подразделения ВС РФ и ЧВК “Вагнер”, которые находятся в Сирийской Арабской Республике. Возможно операцию планировала украинская разведка. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) – передаёт ТАСС.

В американском СМИ утверждается, что информация о таких планах размещена в секретных документах Пентагона, которые ранее утекли в Интернет. Из этих документов якобы следует, что по позициям российских сил должны были наноситься удары с помощью беспилотных летательных аппаратов. Однако в декабре прошлого года разработку операции неожиданно решено было прекратить.

Указывается также, что для ударов по позициям российских войск в Сирии планировалось использовать бойцов курдских формирований. Они должны были совершать “неустановленные акции” наряду с атаками беспилотных летательных аппаратов.