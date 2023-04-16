Американский обозреватель Дэвид Игнейшес в издании The Washington Post в очередной раз вернулся к документам Пентагона, утекшим в Сеть и прокомментировал возможное контрнаступление ВС Украины.

Он отметил, что документы доказывают неспособность Киева достичь успеха в контратакующих действиях. Причем дело не только в откровенно слабой подготовке войск, но еще и в недостатке оружия, техники и боеприпасов.

Игнейшес пообщался с высокопоставленными военными и политиками, которые подтвердили его опасения. Обозреватель сообщил, что США еще в феврале высказывали сомнения в успехе ВСУ. Сейчас ситуация для них стала еще хуже.

Фраза «о незначительных территориальных приобретениях ВСУ», которая так разозлила украинских политиков, имеет под собой все основания. Киев вряд ли сможет прорвать оборону ВС РФ, поэтому конфликт медленно, но уверенно движется в тупик. Даже в Артемовске, который украинская армия превратила в крепость, она удерживает не более 20 процентов территории и рискует вскоре потерять и последние районы города, отметил Игнейшес.