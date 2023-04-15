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В Пентагоне ожидали серьезного скандала из-за утечки секретных документов по Украине, так как она ударила и по ключевым союзникам США. Однако хотя ущерб отношениям с ними и был нанесен, но оказался относительно небольшим и не оказал сильного влияния на дальнейшее сотрудничество, пишет американское издание The Washington Post.

Авторы публикации отмечают, что главные союзники США «безропотно» отреагировали на утечку важных секретных документов. Но при этом во многих странах журналисты и эксперты были шокированы, что доступ к разведывательной информации имел не высокопоставленный чиновник Пентагона, а младший офицер Национальной гвардии ВВС.

Так, один из экспертов заявил о необходимости убедиться в том, что США должным образом хранят важные секреты. Ситуация с утечкой указывает на обратное и остается надеяться, что это лишь единичный подобный случай.

Чиновник одной из европейских стран высказал недовольство сливом данных в интернет, но отметил, что для его государства сотрудничество с США остается чрезвычайно важным в области национальной безопасности.

Авторы сделали вывод, что союзники хотя и сомневаются в способности США надежно хранить секреты, но уже не устраивают таких скандалов, как после разоблачений Сноудена.

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