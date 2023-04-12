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12 апреля – ИА Discover24.ru. Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на материал газеты Washington Post, широко анонсированное весеннее контрнаступление вооруженных сил Украины было отложено из-за плохих погодных условий и медленных поставок артиллерийских боеприпасов.

Автор статьи отмечает, что весеннее контрнаступление украинской армии, которое было анонсировано в виде решающей возможности для Киева вернуть контроль над потерянными с 24 февраля 2022 года территориями, пришлось отложить из-за острой нехватки артиллерийских боеприпасов и очень медленных поставок вооружений со стороны Запада.

Вышеперечисленные факторы, по мнению экспертов, приводят к опасности возникновения «тупиковой ситуации» для ВСУ на фронте. Утечка секретных документов Пентагона с информацией об актуальном состоянии вооруженных сил Украины также, по мнению автора материала, могло повлиять на решение Киева изменить свои планы в вопросе контрнаступления.

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