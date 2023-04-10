10 апреля – ИА Discover24.ru. Турция могла стать поставщиков вооружения для частной военной компании “Вагнер”. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post (WP) – передаёт “Лента.ру”.

По мнению журналистов американского издания, о возможных закупках вооружения ЧВК “Вагнер” в Турции, которая является членом НАТО, свидетельствуют некоторые секретные документы Пентагона – они на прошлой неделе попали в Сеть. WP уверяет, что ещё в феврале сотрудники ЧВК “Вагнер” встречались с представителями Турции. Кроме того, в приобретении оружия у Анкары для частной военной компании мог посодействовать и временный президент Мали Ассими Гоита.

В публикации газеты уточняется, что официального подтверждения этой информации нет. Также неизвестно, было ли куплено оружие и о каких видах вооружения идёт речь.

Секретные документы службы разведки и Пентагона оказались в Интернете 7 и 8 апреля. В них, в частности, приводятся некоторые данные об укреплении ВСУ западными союзниками Киева.

ЧВК “Вагнер” в настоящее время участвует в боях за освобождение города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. При участии “музыкантов” значительная часть города уже находится под контролем российских сил.