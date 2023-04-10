ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Турция могла стать поставщиков вооружения для частной военной компании “Вагнер”. Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post (WP) – передаёт “Лента.ру”.

По мнению журналистов американского издания, о возможных закупках вооружения ЧВК “Вагнер” в Турции, которая является членом НАТО, свидетельствуют некоторые секретные документы Пентагона – они на прошлой неделе попали в Сеть. WP уверяет, что ещё в феврале сотрудники ЧВК “Вагнер” встречались с представителями Турции. Кроме того, в приобретении оружия у Анкары для частной военной компании мог посодействовать и временный президент Мали Ассими Гоита.

В публикации газеты уточняется, что официального подтверждения этой информации нет. Также неизвестно, было ли куплено оружие и о каких видах вооружения идёт речь.

Секретные документы службы разведки и Пентагона оказались в Интернете 7 и 8 апреля. В них, в частности, приводятся некоторые данные об укреплении ВСУ западными союзниками Киева.

ЧВК “Вагнер” в настоящее время участвует в боях за освобождение города Артёмовска (Бахмута) в ДНР. При участии “музыкантов” значительная часть города уже находится под контролем российских сил.

Вам может понравиться

«РВ»: ВКС России наносят массированные удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области

9 апреля – ИА Discover24.ru. Российская авиация разгромила скопления бронетехники и крупные склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Соответствующее видео выложил в Сеть портал «Русская весна». Военные корреспонденты

Военный аналитик Рожин заявил, что зачистка Артемовска займет несколько дней

До полного освобождения Артемовска российским ВС необходимо выполнить еще много работы. Только зачистка города от остатков украинских боевиков займет несколько дней. А после нее потребуется достаточно длительный и сложный процесс

«РВ»: ВС Украины в Артемовске считают, что судьба города решится в течение суток

Боевики ВСУ со страхом рассказывают о текущей ситуации в Бахмуте (Артемовске). В их внешнем виде сквозит паника, так как российские военные уверенно продвигаются вперед и намереваются освободить город, несмотря на