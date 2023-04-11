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11 апреля – ИА Discover24.ru. Контрнаступление ВСУ приведёт в случае успеха лишь к “скромным территориальным приобретениям” и “значительно не дотянет” до первоначально поставленных задач. По данным The Washington Post (WP), такое мнение сейчас высказывается в Белом доме – передаёт РИА “Новости”.

Американская газета в своём материале ссылается на секретные документы разведки США. Там в числе прочего указывается, что у ВСУ довольно много недостатков в плане формирования войск и их обеспечения. Ни сил, ни средств на большую наступательную операцию у украинской армии не хватит, полагает WP.

Авторы публикации в американском СМИ считают, что всё это – новый козырь в руках той части политиков США, которые ратуют за скорейшее начало переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Украинские власти на протяжении многих месяцев анонсировали контрнаступательную операцию. По заявлениям киевских политиков и военных, она должна начаться в весенне-летний период.

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