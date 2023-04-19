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США силами Украины ведут прокси-войну с Россией. Это следует из утекших недавно в Сеть секретных документов Пентагона. Однако Белый дом продолжает настаивать, что Киев ведёт войну “за своё выживание” и американские власти ему в этом только помогают. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) – передаёт РИА “Новости”.

Американское СМИ указывает, что попавшие в Интернет секретные документы содержат множество сведений, которыми располагает разведка США и которые показывают вовлечённость страны во все аспекты военного конфликта на Украине. В частности, в документах приводятся данные о расположении войск с обеих сторон противостояния, об их численности, о потерях и так далее. WP отмечает, что, вероятно, данные собирались с учётом многих доступных средств, которые есть у спецслужб США. Единственное, в чём вовлечённость в боевые действия не просматривается, – в отсутствии американских солдат на территории Украины.

WP также напоминает, что США уже предоставили Украине военной и иной помощи на сумму более 40 миллиардов долларов. Это также можно считать подтверждением тезиса о прокси-войне с Россией, от которого открещивается администрация президента Джо Байдена.

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