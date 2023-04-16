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Российский военнослужащий получил осколочное ранение в грудь, но ему спас жизнь нательный крест. Вместо смертельного ранения осколок спровоцировал только кровотечение, которое остановили медики.

Телеграм-канал WarGonzo рассказал, что крест после удара осколка сильно деформировался. Но свою миссию он выполнил – защитил российского бойца от серьезного ранения. Оно вполне могло оказаться смертельным, учитывая, с какой силой осколок снаряда ударил по грудной клетке.

«Господь отвел осколок своим распятием. Медикам оставалось только перевязать бойца, чтобы остановить кровотечение», – пишет автор поста.

Напомним, что Киев в пасхальную ночь наносил удары по Донецку. Несколько снарядов попало по центральному собору, в котором проводилась служба.

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