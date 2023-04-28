Украинские СМИ и паблики в социальных сетях охватила безудержная паника из-за массированного ракетного удара ВС РФ. В ночь на 28 апреля взрывы звучали по всей стране, передает издание «Царьград».

По уже имеющейся информации, в Киеве были поражены военные объекты, причем украинская ПВО, вопреки заявлениям официальных властей, не справилась со своей задачей.

Помимо этого, слышали мощные раскаты взрывов жители Черкасской и Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областей. Для ударов использовались дальние бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101/Х555.

В Умани Черкасской области украинская ракета ПВО, пытавшаяся перехватить российский боезаряд, угодила в одну из многоэтажек. В результате один подъезд разрушен. Киевские власти пытались обвинить РФ в попадании по дому, однако на кадрах записей хорошо видно, что подобные повреждения от прямых ударов не возникают.