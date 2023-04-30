Президент Украины Владимир Зеленский грозит новыми ударами по стратегическим объектам РФ. Он заявил, что пожаров, подобных тому, что возник в Казачьей бухте в Севастополе, станет больше, сообщает телеграм-канал Avia.Pro.

Украинский лидер высказался в том духе, что атака на Севастополь – это только начало. В дальнейшем, по его словам, «взрывов» будет больше.

Авторы публикации отмечают, что подобные заявления от президента Украины совсем не способствуют деэскалации конфликта. Зеленский должен понимать, что ВС РФ будут отвечать на каждую атаку. Жесткий ответ ждет Киев и за удар по Севастополю, в результате которого возник сильный пожар на нефтебазе.

Ранее бывший советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Киев может наносить до 10 ударов в неделю по предприятиям ВПК и другим стратегическим объектам РФ. Но стоит учитывать, что подавляющее большинство подобных атак заканчиваются ничем, так как дроны успешно сбивает российская ПВО.