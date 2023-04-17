Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании оставаться вассалом Соединенных Штатов вполне может быть обычной показухой. На самом деле Париж остается верным американской системе и послушным Вашингтону.

Высказывания Макрона спровоцировали конфликт Франции с Польшей, власти которой уже несколько лет демонстрируют приверженность Соединенным Штатам и их политике. Но это все поверхностно. Если копнуть глубже, и Париж, и Варшава, остаются все теми же верными европейскими собачками Вашингтона, пишет издание «Взгляд».

Авторы поясняют, что и Макрон, и премьер-министр Польши Моравецкий учитывают интересы США. Единственное отличие между ними кроется в том, что французский президент все же пытается избавиться от чрезмерной зависимости от Вашингтона, а Варшава, напротив, продвигает в Восточную Европу американскую политику и усиливает ее влияние в регионе.