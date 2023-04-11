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11 апреля – ИА Discover24.ru. Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк несколько недель назад заявил, что через полгода ВСУ триумфальной «войдут в Крым». Однако украинская армия регулярно сталкивается с проблемами, которые показывают – произносить громкие речи гораздо проще, чем реализовывать объявленные планы.

РИА Новости сообщает, что первоначально целями наступления ВСУ объявлялись Запорожская область и Артемовск (Бахмут). Также шли разговоры о походе на ЛНР, почти вся территория которой находится под контролем ВС РФ. Однако после утечки в Сеть секретных документов Пентагона Киев был вынужден менять планы.

Украинские эксперты не могут предугадать, в каком направлении ВСУ будут наступать. Причина проста – для них это первая операция такого рода и опыта ее проведения у командования нет. Отдельные блогеры даже высказывают сомнения, что военачальники ведут себя слишком неадекватно и рассчитывать на их полководческие таланты точно не стоит.

Однако несмотря на это подготовка к контрнаступлению идет полным ходом. Киев стягивает в Днепропетровск и Запорожье технику, вооружение и личный состав, обучает боевиков в странах НАТО, собирает так называемую «Гвардию наступления» из добровольцев. Проблема лишь в том, что ВС РФ тоже готовятся к отражению контрнаступления. И, по мнению экспертов из Киева, делают это гораздо грамотнее и успешнее.

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