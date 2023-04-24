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Украинские военные удерживают Артёмовск (Бахмут), обустроив в высотных домах огневые точки. Такая оборона, скорее всего, долго не продержится – вся тяжёлая техника ВСУ, находившаяся в городе, уничтожена. Об этом сообщает телеграм-канал “Резидент” – передаёт “МК”.

По данным “Резидента” в Офисе президента Украины, о потере техники в Артёмовске Владимиру Зеленскому доложил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он также сообщил главе государства, что у обороняющихся солдат есть в распоряжении, как правило, только стрелковое оружие. Сырский делает вывод, что надолго такой обороны Артёмовска не хватит.

При этом прорваться с флангов у ВСУ вряд ли получится в ближайшее время. Наступившая неделя вновь обещает быть дождливой. Тяжёлая военная техника, которая могла бы нанести фланговые удары, просто увязнет на бездорожье.

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