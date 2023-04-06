Российские авиабомбы ФАБ-500 получили GPS-навигаторы и крылья. О модернизации снарядов рассказал представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Его цитирует “МК”.

Украинский военный уточнил, что модернизированные авиабомбы российские силы применяют на артёмовском (бахмутском) направлении. ФАБ-500 относительно дешёвый боеприпас по сравнению с крылатыми ракетами вроде “Калибра”, в то же время доработанная управляемая авиабомба тоже может успешно обходить системы ПВО. Таким образом, российские войска экономят дорогостоящие ракеты. При этом Череватый добавил, что Россия совершенствует советское вооружение, потому что не обладает новейшими системам ведения боя, аналогичными тем, которые поставляют западные союзники Киева.

Первые авиабомбы ФАБ-500 на вооружение советской армии были приняты ещё в 50-х годах прошлого столетия. В дальнейшем снаряды постоянно модернизировались и дорабатывались.