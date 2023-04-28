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По словам эвакуированных жителей Артемовска (Бахмута), украинские военные начали минировать многоэтажные жилые дома и выгонять из них мирных граждан во время своего отступления из города.

С их слов, военные сжигают и подрывают здания, чтобы замедлить продвижение ЧВК «Вагнер». Подобную информацию подтвердил один из командиров российских штурмовиков в середине апреля.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в конце марта украинские военные намеренно закидали гранатами подвал многоэтажного дома, несмотря на просьбы местных жителей не делать этого.

Один из вэсэушников, пришедших в подвал, сообщил, что дом будет заминирован из-за гибели его товарищей, погибших в результате подрыва. Жители были вынуждены покинуть свои дома и бежать в поисках убежища.

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