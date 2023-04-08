8 апреля – ИА Discover24.ru. Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по населенному пункту Феодосия, расположенному в восточной части Крыма. Ракета была успешно перехвачена российским комплексом противовоздушной обороны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Республики Крым.

По словам известного блогера Юрия Подоляки, кратчайшее расстояние от Феодосии до линии фронта в зоне проведения специальной военной операции составляет примерно 250-300 километров. Поэтому украинская армия могла ударить по Крыму, как дальнобойной ракетой из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, так и ракетой собственной разработки ОТРК «Гром-2».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» по официальным данным украинской стороны начал разрабатываться еще в 2013 году на основе твердотопливной баллистической ракеты. Заявленный радиус применения составляет до 280 километров, с возможностью увеличения до 500 километров.

В настоящий момент комплекс проходит испытания на одном из военных полигонов Одесской области, расстояние от которого до Феодосии составляет примерно 415 километров. Поэтому ВСУ могли провести испытание своей баллистической ракеты по цели в Крыму из Одесской области, резюмировал Подоляка.