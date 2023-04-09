9 апреля – ИА Discover24.ru. Силы противовоздушной обороны ВСУ начали применять два зенитно-ракетных комплекса NASAMS совместной американо-норвежской разработки для перехвата российских ракет еще с ноября 2022 года.

Однако только сейчас командование ВСУ опубликовало первые кадры боевого применения зенитно-ракетных комплексов NASAMS на территории Украины. Как следует из опубликованного ВСУ видео, за пять месяцев боевой работы комплексов противовоздушной обороны было перехвачено примерно сто ракет и ударных БПЛА ВС РФ.

Командир расчета ЗРК NASAMS Николай рассказал, что радар данного комплекса ПВО оборудован компьютером, который способен отслеживать воздушные цели в радиусе 120 километров. При этом, по его словам, данный зенитно-ракетный комплекс является наиболее боевым комплексом ВСУ, так как с его помощью было сбито уже шесть российских крылатых ракет.

После просмотра данного видео возникает закономерный вопрос, каким образом два американских ЗРК за пять месяцев работы смогли сбить около 100 российских ракет и БПЛА, если «наиболее боевой» ЗРК смог перехватить всего 6 ракет.