Украинские ВС задействовали в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции американские вертолеты Black Hawk («Черный ястреб»). Об этом сообщило Главное управление разведки при Генштабе Украины, официального подтверждения от российской стороны пока нет.

Black Hawk – это ударный вертолет, основным вооружением которого являются ракеты Hellfire. Однако он может использоваться и для выполнения других функций. К ним относятся десантирование личного состава, транспортировка военных грузов, поддержка пехотных подразделений с воздуха и подавление сил противника.

На видеозаписи, которую опубликовали представители украинского ГУР, вертолет используется без ракет и иного вооружения. Из винтокрылой машины высадились десантники с автоматами и разбежались кто куда. Не исключено, что речь идет лишь об учебном вылете “Черного ястреба”