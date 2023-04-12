12 апреля – ИА Discover24.ru. Летом и осенью 2022 года украинские боевики перевозили в Артемовск оружие и боеприпасы на автомобилях с эмблемой Красного Креста, рассказала РИА Новости одна из местных жительниц. По ее словам, такой канал транспортировки вооружений был налажен, чтобы не попадать под удары российских войск.

При этом машины с Красным Крестом приезжали в расположение украинских подразделений под покровом темноты. Боевики ВСУ не хотели привлекать к себе внимание местных жителей, но это было достаточно наивно. Все вокруг видели, что именно выгружается из таких авто.

Напомним, в настоящий момент все трассы к Артемовску находятся под контролем бойцов ЧВК «Вагнер». Киев ищет альтернативные варианты среди грунтовых дорог, однако их состояние во многом зависит от погоды, что существенно осложняет доставку оружия, боеприпасов и личного состава.