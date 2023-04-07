В Донецке 7 апреля вновь прогремели мощные взрывы. По сообщениям мэра Алексей Кулемзина, боевики ВСУ бьют прямо по центру столицы ДНР, уже есть погибшие и пострадавшие.

Глава городской администрации заявил, что под удар попал Крытый рынок и прилегающие к нему районы. Также реактивные системы залпового огня «Град» украинской армии вели обстрел бульваров Шевченко и Пушкина.

Изначально сообщалось, что погибла одна женщина. Число пострадавших достигло тринадцати человек, все мирные жители столицы ДНР. В медицинские учреждения их доставили две реанимационные бригады, которые выехали на место сразу после первых взрывов.

Напомним, Киев регулярно обстреливает Донецк, причем в большинстве случаев его целью оказывается гражданская инфраструктура и места большого скопления мирных жителей города.