10 апреля – ИА Discover24.ru. Один человек пострадал во время обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий – передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл 9 апреля. Балицкий отметил, что украинские подразделения стреляли из американских систем залпового огня HIMARS при “непосредственном участии кураторов из США”.

Врио губернатора Запорожской области рассказал, что в результате прилётов уничтожены несколько частных жилых домов, хозяин одного из них получил осколочные ранения. На момент сообщения Балицкого на месте уже работали сотрудники экстренных служб.

ВСУ периодически ведут обстрел жилых кварталов в городах на новых территориях России. Подчас в результате таких обстрелов гибнут люди. Российские власти не раз отмечали, что западные союзники Киева смотрят сквозь пальцы на подобные преступления со стороны украинских властей и военных.

Осенью прошлого года в состав России вошли Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР. Часть этих территорий сейчас контролируются украинской армией.