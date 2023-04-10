ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Один человек пострадал во время обстрела ВСУ города Пологи в Запорожской области. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий – передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл 9 апреля. Балицкий отметил, что украинские подразделения стреляли из американских систем залпового огня HIMARS при “непосредственном участии кураторов из США”.

Врио губернатора Запорожской области рассказал, что в результате прилётов уничтожены несколько частных жилых домов, хозяин одного из них получил осколочные ранения. На момент сообщения Балицкого на месте уже работали сотрудники экстренных служб.

ВСУ периодически ведут обстрел жилых кварталов в городах на новых территориях России. Подчас в результате таких обстрелов гибнут люди. Российские власти не раз отмечали, что западные союзники Киева смотрят сквозь пальцы на подобные преступления со стороны украинских властей и военных.

Осенью прошлого года в состав России вошли Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР. Часть этих территорий сейчас контролируются украинской армией.

Вам может понравиться

«РВ»: ВКС России наносят массированные удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области

9 апреля – ИА Discover24.ru. Российская авиация разгромила скопления бронетехники и крупные склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в Херсонской области. Соответствующее видео выложил в Сеть портал «Русская весна». Военные корреспонденты

Пользователей Twitter повергла в шок акция украинских активистов, проходившая возле памятника The Beatles

8 апреля – ИА Discover24.ru. Пользователи социальной сети Twitter (заблокированной на территории России) возмутились тем фактом, что украинские активисты надели на памятники Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа

ВС России уничтожили миномётный расчёт на Запорожском направлении

Снайперы ВС РФ ликвидировали разведывательную группу ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинские боевики попытались в ходе разведки боем обнаружить уязвимые места группировки войск «Восток», однако были своевременно обнаружены и уничтожены. Также