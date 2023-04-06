Киевский режим ведет себя невероятно жестоко не только в отношении военнослужащих ВС России, но и своих солдат. Так на одном из участков линии фронта ВСУ были ликвидированы свои же военнослужащие (14 человек), которые сдались в плен российским бойцам. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с врио ДНР Денисом Пушилиным, состоявшейся 6 апреля.

По словам Путина в результате обстрела противника пострадали не только украинские бойцы, сдавшиеся в плен, но и российские солдаты, которые должны были держать военнопленных под стражей до вывоза их из зоны боевых действий. «300 снарядов противник положил в одно место! Уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали», – подчеркнул президент России.

Российский лидер отметил, что необходимо бороться с украинским режимом, циничным и жестоким, не щадящим ни россиян, ни своих бойцов. Поэтому главная задача ВС РФ – отодвинуть их на такое расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб, заключил президент.