ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование вооруженных сил Украины планирует провести контратаку в направлении поселка Веселое, расположенного всего в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, с целью окружить группировку российских сил под Ореховым в Запорожской области. Такие данные приводит Телеграм-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

Украинская армия хочет провести быстрый контрудар в направлении населенного пункта Веселое с целью окружения российских подразделений под Ореховым и создания плацдарма для дальнейшего наступления на Мелитополь, сообщает источник Телеграм-канала.

Также источник предупреждает о вероятности высадки десанта вооруженных сил Украины в окрестностях Новой Каховки, расположенной в Херсонской области.

Напомним, что Кирилл Буданов, занимающий должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, заявил, что украинская армия приближается к самой знаковой битве в новейшей истории.

Вам может понравиться

Военкор Газдиев: Белогоровка забита пехотными подразделениями ВСУ

Киев готовится к потере Бахмута и наступлению ВС России на Северском направлении. Населенный пункт Белогоровка уже полностью забит пехотными подразделениями, которые продолжают прибывать, сообщил военный корреспондент Мурад Газдиев. Одновременно с

Армия Турции получила для испытаний танки Altay

Немецкие танки Leopard и американские M60, которые сейчас находятся на вооружении Турции, через несколько лет могут быть полностью заменены боевыми машинами местного производства – танками Altay. Первая партия уже передана

The Economist: с начала СВО Украина потеряла 60 боевых самолётов

Российская армия имела и имеет превосходство в воздухе над Украиной. С начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса ВВС Украины потеряли 40% имеющееся до начала СВО техники.