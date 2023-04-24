Командование вооруженных сил Украины планирует провести контратаку в направлении поселка Веселое, расположенного всего в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя, с целью окружить группировку российских сил под Ореховым в Запорожской области. Такие данные приводит Телеграм-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

Украинская армия хочет провести быстрый контрудар в направлении населенного пункта Веселое с целью окружения российских подразделений под Ореховым и создания плацдарма для дальнейшего наступления на Мелитополь, сообщает источник Телеграм-канала.

Также источник предупреждает о вероятности высадки десанта вооруженных сил Украины в окрестностях Новой Каховки, расположенной в Херсонской области.

Напомним, что Кирилл Буданов, занимающий должность начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, заявил, что украинская армия приближается к самой знаковой битве в новейшей истории.