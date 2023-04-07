Российские ВС хорошо подготовились к отражению контрнаступления ВСУ, установив на вероятных направлениях атаки минные поля и фортификационные сооружения. Однако США и их союзники по НАТО подталкивают Киев как можно скорее перейти к контратакующим действиям, поэтому он задумался над способами прорыва сквозь мины, сообщает «Военное обозрение».

Одним из вариантов стало использование американских бронетранспортеров Stryker, на которые боевики монтируют легкие минные тралы LWMR. Эти катковые конструкции дают возможность оказывать давление на боезаряды и тем самым провоцировать их срабатывание.

Конструкция LWMR предусматривает наличие двух четырехколесных катков, шины которых защищены от проколов специальным компаундом из полиуретана. Он также обеспечивает высокую устойчивость колес к износу.

Тралы LWMR способны проделывать в минных полях колею шириной в 10 метров. Чтобы обходить защиту взрывателей магнитного типа, они оснащаются дополнительным устройством, провоцирующим взрыв мины.