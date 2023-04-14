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Украинская армия испытывает серьёзные проблемы с личным составом. Особенно это касается обороны Артёмовска (Бахмута). ВСУ отправляют на передовую совершенно неподготовленных бойцов. Некоторые даже не умеют снаряжать магазины автоматов. Об этом заявил один из военных ВСУ из Закарпатья – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеграм-канал “Военкоры русской весны”.

Михаил Чокнадий – так зовут военнослужащего ВСУ – рассказал, что присланные на линию боевого соприкосновения новобранцы ни разу в жизни не стреляли и никакой подготовки не проходили. Их мобилизовали и прямо из военкоматов отправили на фронт. Заявление военного идёт вразрез с тем, о чём ранее заявляли в Минобороны Украины. В ведомстве уверяли, что необученных бойцов ВСУ в Артёмовск не направляют.

Ожесточённые бои за Артёмовск идут уже многие месяцы. По последним данным российские силы (армия и ЧВК “Вагнер”) контролируют 80 процентов города. ВСУ при обороне Артёмовска несут тяжёлые потери.

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