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Житель Артемовска (после проведенной Киевом «декоммунизации» – Бахмут) Владимир Кузнецов рассказал, как ВСУ пытались принудить гражданских эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Боевики просто расстреливали из танков многоэтажные дома.

По его словам, жители пятиэтажки прятались в подвале от обстрелов, когда к ним нагрянули военные. Они потребовали вывезти ребенка, пригрозив отобрать его в случае отказа. Но ехать на контролируемую Киевом территорию никто не захотел. Практически сразу к дому подъехал танк и начал стрелять по нему практически в упор.

«Как отказались выезжать на территорию Украины — подъезжает танк и начинает расстреливать. Именно ВСУ — с подвала в маленькие окошки видно украинские флаги», – цитирует жителя Бахмута РИА Новости.

Он также добавил, что его дочь с внучкой насильно эвакуировали из Артемовска. Многие жители остались в подвале. Сейчас Кузнецов и другие гражданские эвакуированы в безопасное место российскими ВС.

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