ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

9 апреля – ИА Discover24.ru. ЧВК «Вагнер» передала все положенные погибшему военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) компенсации его семье в день похорон. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин.

Бизнесмен ответил на запрос редакции «Ведомости» относительно выплат для Татарского. Погибший был посмертно зачислен в ряды ЧВК «Вагнер». В своем комментарии Пригожин сообщил о получении семьей военкора компенсаций от военной компании.

«Все компенсации, которые положены погибшему бойцу ЧВК «Вагнер», были переданы в день похорон его семье. Что касается оплаты похорон — нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского», – привели слова Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Расходы по организации траурной церемонии решили взять на себя друзья погибшего, добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Татарский погиб в результате теракта в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В «Стрит-баре» сработала самодельная бомба.

Вам может понравиться

RusVesna показала американские БТР Stryker с минными тралами у ВСУ

В социальных сетях опубликованы первые видео и фотографии, где видно американские бронетранспортеры Stryker, оснащенные минными тралами в зоне СВО. Такие машины имеют легкие минные тралы LWMR каткового типа, которые используются

ВСУ обстреляли школу в Херсонской области

8 апреля – ИА Discover24.ru. Представители областной администрации Херсонской области заявили об очередной атаке ВСУ по мирной инфраструктуре Херсонской области. На этот раз украинские боевики совершили обстрел школы в селе

Костромские десантники при помощи зениток сожгли боевиков ВСУ в лесу

В субботу, 8 апреля, Министерство обороны России опубликовало видео, на котором зенитные подразделения Воздушно-десантных войск уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины, находящихся в лесу. Военнослужащие использовали 57-миллиметровые зенитки