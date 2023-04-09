9 апреля – ИА Discover24.ru. ЧВК «Вагнер» передала все положенные погибшему военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) компенсации его семье в день похорон. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин.

Бизнесмен ответил на запрос редакции «Ведомости» относительно выплат для Татарского. Погибший был посмертно зачислен в ряды ЧВК «Вагнер». В своем комментарии Пригожин сообщил о получении семьей военкора компенсаций от военной компании.

«Все компенсации, которые положены погибшему бойцу ЧВК «Вагнер», были переданы в день похорон его семье. Что касается оплаты похорон — нет, ЧВК «Вагнер» не оплачивала похороны Владлена Татарского», – привели слова Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Расходы по организации траурной церемонии решили взять на себя друзья погибшего, добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Татарский погиб в результате теракта в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В «Стрит-баре» сработала самодельная бомба.