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France info сообщает, что население Украины уже не так активно откликается на мобилизационные призывы и не стоит в длинных очередях перед военными комиссариатами.

Студенты, которые проходят медицинские осмотры, рассказали, что не подпадают под мобилизацию, но уже проходят военную подготовку. Они утверждают, что воевать лучше офицерам, чем простым солдатам, но все боятся умереть.

Статья отмечает, что возможностей выехать за границу или проигнорировать повестку у украинских мужчин все меньше. В армии также стали внимательнее относиться к документам воинского учета каждого военнообязанного.

Однако, насильственный характер мобилизации отрицательно влияет на боеспособность и мотивированность вооруженных сил. Есть и те, кто скрывается от повесток, чтобы не попасть на фронт, заключает издание.

Каждый год украинцам становится все сложнее покинуть страну и избежать призыва и последующей отправки на военные действия в горячие точки.

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