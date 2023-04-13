Украинские ВС могут вербовать для службы в качестве снайперов несовершеннолетних девочек, которые воспитываются в неблагополучных семьях или детских домах. Портал «Военное обозрение» сообщает, что эта информация пока распространяется на уровне слухов, однако она тщательно проверяется.

В самой новости ничего удивительного нет, так как ранее на территории ЛНР были обнаружены лагеря, в которых националисты и западные инструкторы обучали детей тонкостям военного дела. Упор делался на диверсионную деятельность, так как подростки не всегда вызывают подозрение. На то же самое рассчитывают и «вербовщики», привлекающие в качестве снайперов девочек 15–16 лет.

Известно также, что националистические организации Украины давно воздействуют на детей с помощью пропагандистских материалов. Уже с младших классов школьникам начинают прививать русофобские взгляды и нацистскую идеологию.