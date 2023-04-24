По данным бывшего посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, украинские военные попытались атаковать нефтебазу в Ровеньках с помощью беспилотного аппарата, который был заряжен взрывчатым веществом.

Мирошник написал в своем канале Телеграм, что предполагаемо для атаки использовался ударный БПЛА-камикадзе. Целью стало нефтеперерабатывающее оборудование, однако украинский беспилотник попал в пустую цистерну.

В результате нанесенного удара при помощи беспилотного летательного аппарата на нефтебазе произошел пожар, который удалось своевременно потушить. Пока нет никакой информации о жертвах или пострадавших. На месте происшествия проводят работу сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в городе Ровеньки в понедельник в 02:45 по московскому времени.