Ситуация в Артемовске и за его пределами становится для ВСУ угрожающей. Так, бойцы батальона «Заря» из ЛНР взяли в плен боевиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ «Эдельвейс», которые уже рассказывают о своих военных преступлениях на территории Донбасса.

Также стоит отметить уверенное продвижение ЧВК «Вагнер», бойцы которой взящи под свой контроль здание железнодорожного вокзала в Артемовске (станция «Бахмут-2»). Они выбили оттуда украинских военных, на протяжении нескольких дней оказывавших отчаянное сопротивление, передает портал News.ru.

Военнослужащие украинской армии понимают, что ситуация чрезвычайно сложная и не выдерживают напряжения. Так, в ближайших к Артемовску городах Часов Яр и Константиновка боевики просто бросили оружие и ушли с позиций, устроив бунт против бездарного командования. Они также призвали генерала Александра Сырского, возглавляющего действия ВСУ в Артемовске, а также президента Зеленского оставить город, чтобы сохранить жизни обороняющим его бойцам.